İzmir'in diğer ilçelerindeki imam hatip okullarında da düzenlenen kampanyada bini aşkın tüp kan verildi.

Yapılan açıklamada İzmir'de resmi olarak Bayraklı ilçesindeki imam hatip okullarıyla başlayan kampanyaya İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz , Bayraklı İlçe Milli Eğitim müdürü Şuayip Üner, okul müdürleri, öğretmenler, veliler katılım gösterdi.

Önder İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası İzmir 'deki imam hatip okullarında büyük ilgi gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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