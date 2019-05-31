Son Dakika Haberleri: İzmir'de izin belgesi olmayan faytonlara "men" kararı
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İzmir'de izin belgesi olmayan faytonlara "men" kararı

44 dakika önce

İzmir'de faytonların da aralarında bulunduğu hayvanla çekilen motorsuz araçlarla ilgili alınan kararla çalışma izin belgesi olmayan araçların faaliyeti men edildi.

İzmir'de izin belgesi olmayan faytonlara
İzmir'de faytonların da aralarında bulunduğu hayvanla çekilen motorsuz araçlarla ilgili alınan kararla çalışma izin belgesi olmayan araçların faaliyeti men edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yayınlanan encümen kararına göre, belediyenin Ulaşım Koordinasyon Merkezince 13 Temmuz 2011'de kabul edilerek yürürlüğe giren "İzmir Büyükşehir Belediyesi Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi" kaldırıldı.
Büyükşehir sorumluluk alanında bulunan bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklar ile turizm alanlarına hayvanla çekilen motorsuz araçlar ile hayvan sürücülerinin girişinin yasaklanması konusunda çalışma başlatıldığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çalışma izin belgesi almadan, tescil belgesiz faaliyeti tespit edilen şahısların caydırıcı olması bakımından bu işlerde kullanmış olduğu hayvanlar ile motorsuz araçlarının bir ay süre ile yediemine teslim edilmesi suretiyle faaliyetlerinden men edilmeleri ve süre sonunda bu faaliyetlerine devam etmeyecekleri yönünde yazılı taahhütlerinin alınmasına karar verilmiştir."
Son dönemde Antalya ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hayvansever örgütlerin çağrısı üzerine faytonların kaldırılmasına karar verilmişti.
İzmir'de Kordon'da çalıştırılan faytonlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında düzenlemeye gitmiş, belediye iştiraki İZULAŞ tarafından ithal edilen 35 atla turizm amaçlı taşımacılık başlatılmıştı.
Kentte özel girişimcilerin Karşıyaka ilçesinde yürüttüğü faytonculuk faaliyeti ise hayvanlara eziyet edildiği iddiasıyla sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden oluyordu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:58 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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