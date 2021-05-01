İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 20 gözaltı (3) - Son Dakika

İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 20 gözaltı (3)
01.05.2021 14:46
BORNOVA VE BUCA'DA 10 GÖZALTI DAHAİzmir'in Konak ilçesinde, 10 kişinin gözaltına alındığı izinsiz gösterinin ardından Bornova ve Buca ilçelerinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz gösteri yapıldı.
BORNOVA VE BUCA'DA 10 GÖZALTI DAHA
İzmir'in Konak ilçesinde, 10 kişinin gözaltına alındığı izinsiz gösterinin ardından Bornova ve Buca ilçelerinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz gösteri yapıldı. Ellerindeki pankartlarla Bornova'daki Küçükpark'a gelen gruptan İ.S. ve E.A., trafo binasına çıktı. Polislerin uyarılarına rağmen çatıdan inmeyen kişiler, yanlarına çıkmaya çalışan ekiplere de engel olmak istedi. Kısa sürede çatıya çıkan polis ekipleri, 2 kişiyi indirdikten sonra gözaltına alıp, emniyete götürdü. İ.S. ve E.A.'ya koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de para cezası kesildi.
Buca'da da izinsiz gösteride 8 kişinin gözaltına alınıp, haklarında işlem uygulandığı belirtildi. Kentte izinsiz gösterilerde gözaltı sayısı, 20'ye yükseldi. Davut CAN/ İZMİR,
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