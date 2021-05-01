İzmir'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen 31 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

İzmir'in Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 31 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

1 Mayıs İşçi Emek ve Dayanışma Bayramı gerekçesiyle Konak Meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Buca Şirinyer'de bir araya gelen gruplar, ellerindeki pankartlarla yürümek istedi. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan 18 kişi gözaltına alındı.

Bornova ilçesinde ise Küçükpark'taki bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan iki kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı.

Kent genelinde izinsiz gösteri yapmak isteyen 11 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 31'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve serbest bırakılan 31 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.