İzmir'de izinsiz havai fişek kullanımı yasaklandı - Son Dakika

İzmir'de izinsiz havai fişek kullanımı yasaklandı

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çeşitli etkinliklerde, düğünlerde, dini ve milli bayramlarda, yerel milli günler, festivaller ve çeşitli eğlence dönemlerinde kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların izinsiz havai fişek kullanamayacağı belirtildi.

İzmir'de izinsiz havai fişek kullanımı yasaklandı, System.String[]

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çeşitli etkinliklerde, düğünlerde, dini ve milli bayramlarda, yerel milli günler, festivaller ve çeşitli eğlence dönemlerinde kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların izinsiz havai fişek kullanamayacağı belirtildi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ilimizde çeşitli etkinliklerde, düğünlerde, özel günlerde ve kutlamalarda, şenlik ve işaret fişekleri (havai fişek vb.) diye tabir edilen piroteknik maddelerin izinsiz kullanımından ötürü toplumda korku, heyecan ve panik yaşanmakta, meydana gelen yüksek ses ve gürültü insanlarda işitme sağlığının bozulması gibi kritik etkilere neden olmakta, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtilen açıklamada şu maddelere yer verildi;

İlimiz mülki idare sınırları içerisinde;

a-) Piroteknik madde olan şenlik ve işaret fişeklerinin (havai fişek vb.) düğünler, sosyal etkinlikler, resmi günler, dini ve milli bayramlar, yerel milli günler, festivaller ve çeşitli eğlence dönemlerinde, kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların Yerel Mülki Amirliklerden izin alınmadan kullanılması ve ateşlenmesi yasaktır.

b-) Kişi veya kurumların usulüne uygun olarak, Yerel Mülki idare Amirliklerinden alacakları izin sonrasında, (A) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi olan kişiler tarafından kullanılması koşulu ile izin. belgelerinde belirtilen miktardaki havai fişeklerin satın alınması ve kullanılması gerekmektedir. Kişilerin sorumluluğunda ve çevre güvenliğinin alınması kaydıyla, en geç 48 saat öncesinde dilekçeyle başvuru sonucu Yerel Mülki idare Amirliklerinden izin alınarak şenlik ve işaret fişekleri (havai fişek vb.) kullanılabileceklerdir.

c-) İlimizde piroteknik maddelerin (oyun eğlence aracı, şenlik ve işaret fişeklerinin) kullanılması yataklı olarak hastalara hizmet vermekte olan sağlık kuruluşlarında, huzurevlerinde, bakım yurtlarında kalan hastaları, yaşlıları ve çocukları rahatsız edebileceğinden, belirtilen yerlerde ve çevresinde yasaklanmıştır.

d-) Adnan Menderes Havalimanı yaklaşım hatları üzerinde, havalimanı çevresinde kalan yerleşim bölgelerinde, petrol, gaz, doğalgaz, trafo dağıtım şebekesi bulunan yerlerde, kolayca tutuşabilecek ağaçlık alan ve çevresine yakın yerlerde, kamuya ait açık alanlar ile yol ve oturma alanlarında piroteknik maddeleri (oyun eğlence aracı, şenlik ve işaret fişeklerini) kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlere izin verilmeyecektir.

e-) Eğlence maksadıyla şenlik ve işaret fişeklerini (havai fişek vb.) kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin yapılacağı alanlar ile saatleri her yıl il Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilecektir. İlimizde

Yerel Mülki Amirden izin almadan şenlik ve işaret fişeklerini (havai fişek vb.) kullananlar ve ateşleyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 ve 36. maddeleri gereğince, şenlik ve işaret fişeklerinin (havai fişek vb.) atılmasına müsaade eden veya kullanan tüzel kişiler (işletmeler, düğün salonu ve organizasyon şirketleri vb.) ise 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılacaktır, ayrıca konusu suç teşkil edilen konularda adli işlem yapılacaktır.

Bu kararın amacı; ilimizde düğünler, özel günler, kutlamalar ve çeşitli etkinliklerde şenlik ve işaret fişekleri (havai fişek vb.) olarak tabir edilen piroteknik maddelerin izinsiz, kontrolsüz ve denetimsiz kullanımının önlenmesi ve mevzuatta açıkça belirlenmiş olan kurallara göre gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu idari karar ilgilileri bilgilendirmek ve uygun hareket edilmediği takdirde de gereken cezai müeyyidelerin uygulanması hususlarını kapsamaktadır. - İZMİR

İzmir Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de izinsiz havai fişek kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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