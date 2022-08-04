1'i cinayet zanlısı toplam 7 firari, JASAT tarafından yakalandı

İzmir'de jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 1'i cinayet zanlısı olmak üzere toplam 7 aranan firari kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında planlı çalışmalar yürüttü. Yapılan çalışmalarda, "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle, Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.V., Bayındır ilçesi Çiftçigediği Mahallesinde kıskıvrak yakalandı.

Ekiplerin Tire, Bayındır, Kemalpaşa, Çeşme ve Aliağa ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M., H.S., İ.L.O., V.Y., F.K. ve Ş.A. adlı şüpheliler yakalandı.

JASAT ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin tümü cezaevlerine gönderildi. - İZMİR