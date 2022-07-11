İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 28 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 447 düzensiz göçmen ve 13 organizatör yakalanırken, kaçakçılıkta kullanılan 5 ticari taksi, 1 kamyonet, 2 bot, 2 bot motoru, 10 adet can yeleği, 30 litre benzin ve 1 otomobil jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Kaynak: İHA

Seferihisar, Jandarma, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de jandarma ekipleri 447 göçmen yakaladı - Son Dakika

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