İzmir'de jandarma ekipleri 447 göçmen yakaladı - Son Dakika
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İzmir'de jandarma ekipleri 447 göçmen yakaladı

11.07.2022 10:18
İzmir'de jandarma ekipleri 447 göçmen yakaladı

İzmir'in Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun ilçelerinde jandarma ekipleri, 447 göçmen ve 13 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

İzmir'in Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun ilçelerinde jandarma ekipleri, 447 göçmen ve 13 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 28 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 447 düzensiz göçmen ve 13 organizatör yakalanırken, kaçakçılıkta kullanılan 5 ticari taksi, 1 kamyonet, 2 bot, 2 bot motoru, 10 adet can yeleği, 30 litre benzin ve 1 otomobil jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Jandarma ekipleri tarafından yakalan 447 göçmen, adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Seferihisar, Jandarma, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de jandarma ekipleri 447 göçmen yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de jandarma ekipleri 447 göçmen yakaladı - Son Dakika
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