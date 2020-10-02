İzmir'de jandarma ekipleri tekerlekli sandalyesinin aküsü biten engelli vatandaşı evine ulaştırdı - Son Dakika

İzmir'de jandarma ekipleri tekerlekli sandalyesinin aküsü biten engelli vatandaşı evine ulaştırdı
İzmir'in Foça ilçesinde jandarma ekipleri, akülü tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşı, yürüyerek evine ulaştırdı.
İzmir'in Foça ilçesinde jandarma ekipleri, akülü tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşı, yürüyerek evine ulaştırdı.
Fevzi Çakmak Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bedensel engelli V.O'nun akülü tekerlekli sandalyesinin şarjının bittiğini gördü.
Bunun üzerine Jandarma Astsubay Çavuş Kubilay Uyar, vatandaşın ailesine ulaşmaya çalıştı.
Engelli vatandaşın ailesine ulaşamayan jandarma ekipleri, yaklaşık 3 kilometre tekerlekli sandalyeyi yürüterek V.O'yu ailesine ulaştırdı.
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