İzmir'de jandarma ekipleri okul ve çevresini denetledi - Son Dakika
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İzmir'de jandarma ekipleri okul ve çevresini denetledi

13.09.2022 11:39
İzmir'de jandarma ekipleri okul ve çevresini denetledi

İzmir'de jandarma ekipleri yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle okul ve çevresinde servis şoförleri ile araçlarına yönelik denetim yaptı.

İzmir'de jandarma ekipleri yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle okul ve çevresinde servis şoförleri ile araçlarına yönelik denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla 25 ilçede sorumluluk bölgesindeki tüm okullarda ve yakın çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Jandarma, yönetmelik gereği eksiklikleri tespit edilen servis şoförleri hakkında gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız süreceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de jandarma ekipleri okul ve çevresini denetledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de jandarma ekipleri okul ve çevresini denetledi - Son Dakika
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