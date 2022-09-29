İzmir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

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İzmir'de jandarma ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Takibe alınan bir otomobil ekipler tarafından durdurulurken, operasyon anı saniye saniye görüntülendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine 26 Eylül Pazartesi Günü çalışma başlattı. Takibe alınan otomobil Ayrancılar Mahallesi'nde durduruldu.

F.K, A.C, A.K, ve E.K gözaltına alınırken, araçta ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda 26 kilo metamfetamin ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aracın takip edilmesi ve operasyon anları jandarma kamerası tarafından kaydedildi.