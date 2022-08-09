İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı

09.08.2022 12:44
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı

İzmir'de jandarma ekiplerince 1-8 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de jandarma ekiplerince 1-8 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Bayındır, Beydağ, Çeşme, Karabağlar, Kınık, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 13 bin 900 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 60 sentetik hap, 651 kök Hint keneviri bitkisi, 16 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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