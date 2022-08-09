Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Bayındır, Beydağ , Çeşme , Karabağlar , Kınık , Ödemiş , Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı - Son Dakika

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