Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonlarda, 51 kilo 305 gram esrar, 125 gram metamfetamin, 903 sentetik hap, 6 bin 379 kök Hint keneviri ve 20 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.