İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

28.07.2022 11:08
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de jandarma ekiplerince 18-26 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'de jandarma ekiplerince 18-26 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bergama, Beydağ, Güzelbahçe, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı'da uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonlarda, 51 kilo 305 gram esrar, 125 gram metamfetamin, 903 sentetik hap, 6 bin 379 kök Hint keneviri ve 20 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 45'i hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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