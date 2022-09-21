İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-19 Eylül tarihleri arasında, Bayındır, Çeşme , Foça , Menderes, Menemen , Seferihisar , Selçuk ve Urla 'da düzensiz göçmenlere yönelik 19 operasyon gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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