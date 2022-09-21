İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

21.09.2022 12:10
İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 19 operasyonda, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 343 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 19 operasyonda, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 343 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-19 Eylül tarihleri arasında, Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla'da düzensiz göçmenlere yönelik 19 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 343 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 minibüs ve 2 otomobile el kondu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler ise tutuklandı.

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Son dakika haber | İZMİR'DE 343 GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI Son dakika haber | İZMİR'DE 343 GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI İzmir'de Jandarma 343 Kaçak Göçmen Yakaladı İzmir'de Jandarma 343 Kaçak Göçmen Yakaladı
Kaynak: AA

Jandarma, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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