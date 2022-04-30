İzmir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitim semineri - Son Dakika
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İzmir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitim semineri

30.04.2022 19:02
İzmir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitim semineri

İzmir'de ilkokul ve lise öğrencilerine jandarma ekipleri tarafından emniyet kemeri kullanımının önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla teorik ve uygulamalı trafik eğitim semineri verildi.

İzmir'de ilkokul ve lise öğrencilerine jandarma ekipleri tarafından emniyet kemeri kullanımının önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla teorik ve uygulamalı trafik eğitim semineri verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi çerçevesinde Menderes ilçesinde bulunan Değirmendere İlkokulu ile Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi'nde bir seminer düzenledi. Seminerde, öğrencilere emniyet kemeri kullanmanın önemi başta olmak üzere, önem arz eden trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi. Öğrenciler, teorik eğitimlerin yanı sıra emniyet kemeri simülasyon aracı eşliğinde uygulamalı eğitimlerle de bilinçlendirildi. - İZMİR

İzmir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitim semineri
İzmir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitim semineri
İzmir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitim semineri

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Anadolu Lisesi, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitim semineri - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitim semineri - Son Dakika
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