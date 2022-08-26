İzmir'de jandarma ekipleri 10 günde 446 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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İzmir'de jandarma ekipleri 10 günde 446 düzensiz göçmen yakaladı

26.08.2022 11:24
İzmir'de jandarma ekipleri 10 günde 446 düzensiz göçmen yakaladı

İzmir'de jandarma ekiplerinin çalışmalarında son 10 günde 446 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'de jandarma ekiplerinin çalışmalarında son 10 günde 446 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-24 Ağustos tarihleri arasında Çeşme, Karaburun, Dikili, Selçuk, Kemalpaşa, Menemen, Foça, Urla ve Tire ilçelerinde toplam 17 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti.

Yürütülen çalışmalarda 446 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca 3 kamyonet ve 1 bot motoruna da el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de jandarma ekipleri 10 günde 446 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de jandarma ekipleri 10 günde 446 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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