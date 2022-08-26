Yürütülen çalışmalarda 446 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca 3 kamyonet ve 1 bot motoruna da el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-24 Ağustos tarihleri arasında Çeşme , Karaburun , Dikili , Selçuk , Kemalpaşa, Menemen , Foça , Urla ve Tire ilçelerinde toplam 17 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de jandarma ekipleri 10 günde 446 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.