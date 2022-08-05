İzmir jandarması, 86 internet sitesini erişime kapattırdı - Son Dakika
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İzmir jandarması, 86 internet sitesini erişime kapattırdı

05.08.2022 12:27
İzmir jandarması, 86 internet sitesini erişime kapattırdı

İZMİR'de, jandarma ekiplerinin internet üzerinden işlenen suçlarla mücadelesi kapsamında, 86 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İZMİR'de, jandarma ekiplerinin internet üzerinden işlenen suçlarla mücadelesi kapsamında, 86 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 86 siteyi tespit etti. Ekipler, 86 siteye idari tedbir uygulanıp ve erişime kapatılmasını sağladı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir jandarması, 86 internet sitesini erişime kapattırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir jandarması, 86 internet sitesini erişime kapattırdı - Son Dakika
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