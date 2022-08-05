İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 86 siteyi tespit etti. Ekipler, 86 siteye idari tedbir uygulanıp ve erişime kapatılmasını sağladı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir jandarması, 86 internet sitesini erişime kapattırdı - Son Dakika

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