İzmir'de jandarma okul servislerini denetledi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek ve öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde denetlenen 358 servis aracından 11'i trafikten men edildi.

Denetimlerde 55 araca da 13 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.