İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından son 8 günde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 855 düzensiz göçmen ile geçişleri organize ettiği değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun ilçelerinde gerçekleşen 16 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 855 düzensiz göçmen yakalanırken, geçişleri organize ettiği belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan olaylarda kullanılan 1 kamyonet ile 1 şişme bota da el konuldu.

2 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan 855 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - İZMİR