Son Dakika Haberleri: İzmir'de Jandarmadan Asayiş Uygulaması

İzmir'de Jandarmadan Asayiş Uygulaması

1 saat önce

İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

İzmir'de Jandarmadan Asayiş Uygulaması, System.String[]
İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla bin 119 personelin katılımıyla denetim yaptı. Denetimlerde 8 bin 681 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 4 bin 832 araç ile 417 iş yeri denetlendi. Denetlenen araçlardan 3'ünün çalıntı olduğu belirlendi, 13 araç ise trafikten men edildi. Asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 9 kişi ile kayıp olan bir kişi yakalandı. Şüphelilerin jandarmada sorgusunun sürdüğü belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:05 Kaynak: DHA

Huzur, Jandarma, İzmir, Güncel
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