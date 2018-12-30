İzmir'de Jandarmadan Asayiş Uygulaması
1 saat önce
İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.
İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla bin 119 personelin katılımıyla denetim yaptı. Denetimlerde 8 bin 681 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 4 bin 832 araç ile 417 iş yeri denetlendi. Denetlenen araçlardan 3'ünün çalıntı olduğu belirlendi, 13 araç ise trafikten men edildi. Asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 9 kişi ile kayıp olan bir kişi yakalandı. Şüphelilerin jandarmada sorgusunun sürdüğü belirtildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:05 Kaynak: DHA
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