İZMİR'DE JANDARMADAN 'BAYRAM' DENETİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

İZMİR'DE JANDARMADAN 'BAYRAM' DENETİMİ

12.07.2022 12:23

İZMİR'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin birçok noktasında trafik denetimi yaptı; sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İZMİR'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin birçok noktasında trafik denetimi yaptı; sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında kentin birçok noktasında trafik denetimi yaptı. Menemen ilçesi Yahşelli yol kontrol noktası ile Kemalpaşa ilçesi Akalan gişesi yol kontrol noktasında ekipler, trafik kazalarının önüne geçmek için sürücülere uyarılarda bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da denetimlere katıldı. Atabay, vatandaşların bayramını da kutladı.

YORUMLAR
500
MARDİN'DE HAVADAN TRAFİK DENETİMİ MARDİN'DE HAVADAN TRAFİK DENETİMİ Mardin'de hava destekli trafik denetimi yapıldı Mardin'de hava destekli trafik denetimi yapıldı
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE JANDARMADAN 'BAYRAM' DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:35 Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı
12:25 Adına devlet kurulan Kadı Burhanettin'in türbesi beton yığını içinde kayboldu! Tarihçiler gelinen noktaya tepki gösterdi
12:23 Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
12:19 Kuzey Amerika'da heyecan yaratan keşif: Hangi canlıya ait olduğu bilinmeyen bir kafatası ortaya çıktı
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
12:17 20 yıl sonra bir ilk: Dolar ile euro eşitlendi
12:11 Hunter, babası Joe Biden'ı da yaktı! Telefonundan çıkan korkunç fotoğraflar ABD'yi sarstı... Babasını pedofili Peter adıyla kaydetmiş
12:04 Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 12:45:19. #1.11#
SON DAKİKA: İZMİR'DE JANDARMADAN 'BAYRAM' DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement