Son Dakika Haberleri: İzmir'de Jandarmadan Huzur Operasyonu

İzmir'de Jandarmadan Huzur Operasyonu

1 saat önce

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen huzur ve güven operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi ile Dikili'de 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de Jandarmadan Huzur Operasyonu, System.String[]
İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen huzur ve güven operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi ile Dikili'de 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, dün saat 00.00 ile 18.00 saatleri arasında 538 personel ile huzur ve güven operasyonu icra etti. Yapılan kontrollerde 12 bin 465 şahıs ve 2 bin 14 araç kontrol edilirken toplam 17 bin 854 Türk Lirası idari para cezası kesildi. Hakkında yakalama kararı olan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:41 Kaynak: İHA

Jandarma, Huzur, İzmir, 3. Sayfa
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