Son Dakika Haberleri: İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu
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İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu

39 dakika önce

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen huzur operasyonunda haklarında arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.

İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu, System.String[]

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen huzur operasyonunda haklarında arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur operasyonunda 5 bin 126 kişi ile 2 bin 797 araç sorgulandı.

Operasyonda hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapılırken, 11 araç trafikten men edildi.

Men edilen araçlara toplamda 18 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma, İzmir, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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