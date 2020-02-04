İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 31 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 31 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 31 kişi yakalandı

6 saat önce

İzmir İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği huzur ve güven operasyonunda 31 şahıs yakalandı.

İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 31 kişi yakalandı, System.String[]

İzmir İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği huzur ve güven operasyonunda 31 şahıs yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması, güven ortamının devamlılığı, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, okul çevreleri, servis araçlarının kontrolü amacıyla huzur ve güven operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde ekipler toplamda 6 bin 172 şahsı sorguladı. Sorgulamalarda 21 yoklama/bakaya kaçağı, bir iftira, bir borçlunun ödeme şartını ihlali, üç hakaret, iki trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, bir kayıp şahıs, iki diğer suçlardan aranan olmak üzere toplam 31 şahıs yakalandı.


Gerçekleşen trafik uygulamalarında ise 3 bin 174 araç sorgulanırken, 16 araç trafikten men edildi; 37 araca da toplam 23 bin 226 TL idari para cezası uygulandı.


Öte yandan Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 35 gram esrar ve 6 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. - İZMİR

Jandarma, Huzur, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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