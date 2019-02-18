Son Dakika Haberleri: İzmir'de Jandarmadan 'Huzur Uygulaması'

İzmir'de Jandarmadan 'Huzur Uygulaması'

1 saat önce

İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması için jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı.

İzmir'de Jandarmadan 'Huzur Uygulaması', System.String[]
İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması için jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı. 

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla operasyon düzenledi. 'Huzur operasyonu'nda, 8 bin 462 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 41 kişi de yakalandı. Uygulama kapsamında, 4 bin 537 araç ile 439 işletme kontrol edildi, 28 araç trafikten men edilirken, 5 iş yeriyle ilgili cezai işlem uygulandı. Eksikleri olan araçlar için sürücülerine, toplam 55 bin 948 liralık para cezası kesildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:35 Kaynak: DHA

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