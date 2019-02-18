İzmir'de Jandarmadan 'Huzur Uygulaması'
1 saat önce
İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması için jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı.
İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması için jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı. İzmir Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla operasyon düzenledi. 'Huzur
operasyonu'nda, 8 bin 462 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 41 kişi de yakalandı. Uygulama kapsamında, 4 bin 537 araç ile 439 işletme kontrol edildi, 28 araç trafikten men edilirken, 5 iş yeriyle ilgili cezai işlem uygulandı. Eksikleri olan araçlar için sürücülerine, toplam 55 bin 948 liralık para cezası kesildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:35 Kaynak: DHA
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