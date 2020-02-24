İzmir'de jandarmadan huzur ve güven operasyonu: 11 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de jandarmadan huzur ve güven operasyonu: 11 şahıs yakalandı - Son Dakika

İzmir'de jandarmadan huzur ve güven operasyonu: 11 şahıs yakalandı

6 saat önce

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen huzur ve güven operasyonunda, 9 bin 288 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 11 şahıs yakalandı.

İzmir'de jandarmadan huzur ve güven operasyonu: 11 şahıs yakalandı, System.String[]

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen huzur ve güven operasyonunda, 9 bin 288 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 11 şahıs yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, bin 72 personel, 361 tim unsuru ve 3 narkotik köpek timinden oluşan ekiplerle eş zamanlı huzur operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan kontrollerde 9 bin 288 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapılırken, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan uygulamalarda, bin 54 umuma açık yer denetlendi ve internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 1 işletmeye 10 bin 886 Türk Lirası idari yaptırım uygulandı. - İZMİR

Huzur, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
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