İzmir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
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İzmir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

7 saat önce

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güven uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

İzmir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması, System.String[]

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güven uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu düzeninin korunması ve genel asayişin sağlanması kapsamında kent genelinde sorumluluk alanlarında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Çeşitli birimlerden 502 personel ve 155 tim unsurunun yanı sıra 5 narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamada, 6 bin 782 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 117 araca cezai işlem uygulandı, 21 araç trafikten men edildi, 919 iş yeri kontrol edildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 20 şüpheli yakalandı, 11 kişiye de para cezası kesildi.


Kontrollerde, 17 litre kaçak içki ele geçirildi.

İzmir, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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