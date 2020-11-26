İzmir'de jandarmadan kadınlara karanfil - Son Dakika

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında karanfil dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yol kontrolü, arama uygulamaları ve önleyici kolluk devriyeleri esnasında ekipler, kadınlara karanfil dağıttı.

Ayrıca ekipler, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgi verirken kullanımı konusunda kadınları da teşvik etti.