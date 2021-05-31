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Son dakika haber | İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza - Son Dakika

Son dakika haber | İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza

31.05.2021 10:43

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işletmeye gerçekleşen baskında, kumar oynarken yakalanan 43 kişiye ve işletme sahibine, toplam 213 bin 553 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işletmeye gerçekleşen baskında, kumar oynarken yakalanan 43 kişiye ve işletme sahibine, toplam 213 bin 553 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Eğridere Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumar oynandığına yönelik aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin 24 Mayıs günü adrese gerçekleştirdiği baskında toplam 43 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 43 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten; işletme sahibine ise kapalı olması gereken iş yerini açık bulundurmaktan' toplam 213 bin 553 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçunu işleyen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken kumar oynamak için kullanılan materyallere de jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Son dakika haber | İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza
Son dakika haber | İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza
Son dakika haber | İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza
Son dakika haber | İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza

Para Cezası, Jandarma, İzmir, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza - Son Dakika


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