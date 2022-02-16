- İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 14 gözaltı

İZMİR - İzmir'de jandarma ekipleri tarafından 9 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütleri hakkında övücü nitelikte paylaşım yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK/PYD/ YPG ve sol terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan 14 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Adresleri önceden belirlenen şüpheliler, dün İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.