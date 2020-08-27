İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 4 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Buca ve Menderes ilçelerinde YPG/PYD Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, YPG/PYD Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahısların Buca ve Menderes ilçesinde bulunduklarını belirledi. Çalışma başlatan ekipler, Suriye'de YPG Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de de faaliyetlerine devam etme gayretleri içerisinde oldukları tespit edilen, yabancı uyruklu H.M., M.M., N.E.Ş. ve M.E.H. isimli 4 şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.