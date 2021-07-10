İZMİR'in Menderes ilçesinde kurdukları tesiste ürettikleri düşük kalitedeki yağları, markalı ürünlerin ambalajlarıyla piyasaya sürdükleri belirtilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda 3,5 ton tağşiş edilmiş zeytinyağı ile ambalaj ve etiketler ele geçirildi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Develi Mahallesi'nde bulunan üretim tesisinin, başka markaların taklitlerini kullanarak, sahte ve izinsiz sıvı yağ üretimi yaptığı bilgisini aldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, üretim tesisine çarşamba günü operasyon düzenledi. Baskında; içinde katkı maddesi olan düşük kalitede 3 bin 560 litre sahte zeytinyağı, 7 bin 300 adet 5 litrelik, 550 adet 18 litrelik çeşitli markalarda olmak üzere boş sıvı yağ tenekesi, 2 bin 810 markalara ait etiket, otomatik ambalajlama ve etiketleme makinesi, 3 adet 5 tonluk metal sıvı yağ tankı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.