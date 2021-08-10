İzmir'de jandarmanın asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de jandarma ekipleri, kentte düzenlenen asayiş uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 18 kişiyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent genelinde 119 timden oluşan 402 personelinin katılımıyla 145 noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde 8 bin 79 kişiye GBT kontrolü yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında 4 bin 713 araç denetlendi. 75 araç sürücüsüne 51 bin 94 lira idari para cezası uygulanırken 23 araç trafikten men edildi.