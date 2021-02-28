İzmir'de jandarmanın kurtardığı yaralı martı tedavi altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde, yaralı olduğu için uçamayan martı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Balıklıova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Karaburun-Urla kara yolunda yaralı bir martı buldu.

Yapılan incelemede kanadının kırık olduğu belirlenen kuş, tedavisi yapılmak üzere Urla Hayvan Koruma Bakımevi Veterinerliğine teslim edildi.