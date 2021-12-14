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İzmir'de, Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi (2) - Son Dakika

İzmir'de, Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi (2)

14.12.2021 18:22
İzmir'de, Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi (2)

'HEM ANADOLU KÖKENLİ HEM DE ÇOK UZAK COĞRAFYALARDAN ESERLER ELE GEÇİRİLDİ'İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, Aliağa ilçesindeki bir ev ve depoya düzenlenen tarihi eser operasyonuyla ilgili yapılan çalışmada çok sayıda etnografik, arkeolojik eser ele geçirildiğine dikkat çekerek şöyle...

'HEM ANADOLU KÖKENLİ HEM DE ÇOK UZAK COĞRAFYALARDAN ESERLER ELE GEÇİRİLDİ'

İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, Aliağa ilçesindeki bir ev ve depoya düzenlenen tarihi eser operasyonuyla ilgili yapılan çalışmada çok sayıda etnografik, arkeolojik eser ele geçirildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bunların bir kısmı Anadolu kökenli eserlerimiz olup bir kısmı da çok uzak coğrafyalardan olan eserlerdir. Anadolu kökenli olanlar genelde prehistorik olan, Neolotik döneme tarihleyebileceğimiz dilgi ve ok uçları, sikkeler, Bizans dönemi kaseleri ve farklı bronz eserler. Özellikle, ele geçirilen tsantsalarla ilgili üzerlerinde bir DNA çalışması yapmadan net bilgi vermek mümkün değil. Ancak bizim bildiğimiz ve araştırdığımız kadarıyla Amazon ormanlarının derinliklerinde yaşayan ve 'Jivarolar' olarak adlandırılan bir kabilenin düşmanlarının öldürdükten sonra başlarını kesip, kafatası kemiğini ayıkladıktan sonra, uzun süren bir işlem sonunda kafa, bir portakal büyüklüğüne geliyor. Saçları ve bütün uzuvları yerinde olmak kaydıyla bunları boyunlarına asıyorlar. Boyunlarına astıkları her bir kafatası kahramanlıklarını gösteriyor."

Ele geçirilen yağlı boya tablolarıyla ilgili de bilgi veren Keser, "Tablolar, genel olarak 18'inci yüzyıla ait. Üzerlerinde çalışma yapıyoruz. Biri 'Türbanlı Türk' olarak adlandırılmış bir tablo. Hangi ressamlara ait olduklarını biliyoruz ancak bunları şu an söyleyemeyiz. El yazması Kur'an-ı Kerim'ler de var, bunların çalışması biraz uzun sürebiliyor. Çünkü oldukça zor okunabilen yayınlardır bunlar. Latince ve İbranice bazı kitaplar da var, bunların hepsiyle ilgili çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Davut CAN/İZMİR,


İzmir'de, Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi (2)

Bizans, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de, Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de, Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi (2) - Son Dakika
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