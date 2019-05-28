Son Dakika Haberleri: İzmir'de kablo hırsızlığı

İzmir'de kablo hırsızlığı

36 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde İZBAN'ın Pancar istasyonundaki raylardan kabloları çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de kablo hırsızlığı, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde İZBAN'ın Pancar istasyonundaki raylardan kabloları çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, devriye atan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İZBAN'ın Pancar istasyonundaki demir yolu hattından geçen kabloları çalan şüphelilere müdahale etti.
Ekipler, kabloları sökerek içindeki metalleri çıkardıkları belirlenen M.T, İ.B ve Ö.G'yi suç üstü yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:00 Kaynak: AA
Torbalı, Jandarma, İzmir, Güncel
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