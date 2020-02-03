İzmir'de kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Küçükkale Mahallesi'nde bir trafodan yaklaşık 100 metre uzunluğunda enerji nakil kablosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi E.B. ve H.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheliler verdikleri ilk ifadede hırsızlık olayı gerçekleştirdiklerini, çaldıkları kabloları hurdacayı sattıkları itiraf ettikleri öğrenildi.
Hurdacıda yapılan aramada bulunan kablo GEDİZ AŞ.'ye teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.