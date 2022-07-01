Hakan Atalan ve denizcilik öğrencileri Atatürk Anıtı'na çelenk bırakırken, bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Törenin ardından protokol üyeleri ile öğrenciler, İzmir Liman Başkanlığı Denizci Evi önünde halat çekme yarışması yaptı, ardından da İzmir'in eski fotoğraflarından hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: ANKA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, 1 Temmuz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de Kabotaj Bayramı'nın 96. Yıl Dönümünde Denize Çelenk Atıldı - Son Dakika

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