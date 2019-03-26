Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kaçak 24 Bin Çanta ve Cüzdan Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak 24 Bin Çanta ve Cüzdan Ele Geçirildi

1 saat önce

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda bir depoda kaçak yollarla yurda getirilen 24 bin 262 çanta ve cüzdan ele geçirdi.

İzmir'de Kaçak 24 Bin Çanta ve Cüzdan Ele Geçirildi, System.String[]
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda bir depoda kaçak yollarla yurda getirilen 24 bin 262 çanta ve cüzdan ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda, Türkiye'den transit olarak yurt dışına geçmesi gereken çanta ve cüzdanların bir kısmının yasa dışı olarak ülke içine bırakılmış olabileceği tespit edildi. Ekipler, söz konusu eşyalara ilişkin Türkiye çapındaki gümrük işlemlerini inceledi. Yapılan incelemede, Mersin Limanında yapılan bir transit işlemi şüpheli olarak belirlendi. İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden bir firmanın gümrük işlemlerinde kullandığı araçlar belirlenerek, Araç Takip Sistemi üzerinden geçmişe yönelik hareketleri incelendi. Yapılan araştırmada, araçların güzergahları üzerinde yer alan ve eşyaların bulanabileceği depolar İzmir'de belirlendi. Tespit edilen firmanın depo ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olan toplam 24 bin 262 çanta ve cüzdan ele geçirildi. Yapılan ön incelemede, çanta ve cüzdanların gerçek deri olmadığı, standartlara uygun olmadığı, içinde sağlığa zararlı maddeler olabileceği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:34 Kaynak: DHA

Türkiye, İzmir, Güncel
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