İzmir'de kaçak 31 kilogram tütün ile 10 şişe etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde, kaçak 31 kilogram tütün ile 10 şişe etil alkol ve 77 paket sigara ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, kaçak 31 kilogram tütün ile 10 şişe etil alkol ve 77 paket sigara ele geçirildi. Menemen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve etil alkol ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında 30 Ağustos Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen 31 kilogram tütün, 10 şişe etil alkol ve 77 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi K.E. (51) hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Menemen, İzmir, Alkol, Tütün, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 21:11 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › İzmir'de kaçak 31 kilogram tütün ile 10 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

Son Dakika: Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Josef de Souza ile sözleşme imzaladı

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi

Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu

Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti