İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu
1 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde 5 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:37 Kaynak: AA
'in Bornova
ilçesinde 5 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Işıkkent bölgesindeki kamyon ve tır garajlarında akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.
Operasyon başlatan ekipler, kaçak akaryakıtı şehirlerarası taşımacılık yapan kamyon ve tır sahiplerine sattıkları öne sürülen K.D. ve H.B'yi gözaltına aldı.
Kamyon ve tır garajlarındaki iki iş yerinde arama yapan ekipler, 5 bin 600 litre kaçak akaryakıt ile elektrikli aktarım düzeneği ele geçirdi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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