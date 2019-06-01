Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu
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İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde 5 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Işıkkent bölgesindeki kamyon ve tır garajlarında akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.
Operasyon başlatan ekipler, kaçak akaryakıtı şehirlerarası taşımacılık yapan kamyon ve tır sahiplerine sattıkları öne sürülen K.D. ve H.B'yi gözaltına aldı.
Kamyon ve tır garajlarındaki iki iş yerinde arama yapan ekipler, 5 bin 600 litre kaçak akaryakıt ile elektrikli aktarım düzeneği ele geçirdi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Bornova, İzmir, Güncel
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