Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 700 litre atık yağ ele geçirildi - Son Dakika
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Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 700 litre atık yağ ele geçirildi

15.04.2022 10:29

İzmir'in Ödemiş ilçesinde atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç'nin sanayi sitelerinden topladığı atık yağı, akaryakıt olarak satmaya çalıştığı yönünde bilgiye ulaştı.

Şüphelinin aracında kaçak akaryakıt üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 700 litre atık yağ ele geçirildi.

M.Ç, gözaltına alındı.

Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 700 litre atık yağ ele geçirildi
Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 700 litre atık yağ ele geçirildi

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İzmir'de yanık yağ operasyonu: 700 litre ele geçirildi İzmir'de yanık yağ operasyonu: 700 litre ele geçirildi 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 700 litre atık yağ ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 700 litre atık yağ ele geçirildi - Son Dakika
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