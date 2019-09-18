İzmir'de kaçak alkol ve tütün operasyonu

İzmir Menemen'de düzenlenen kaçak alkol ve tütün operasyonu kapsamında yaklaşık 7 bin 700 litre etil alkol, 3 bin kilo tütün ve paketleme ile şişelemede kullanılacak ekipmanlar ele geçirildi.



İzmir'in Menemen ilçesinde, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kaçak alkol ve tütün operasyonunda yaklaşık 7 bin 700 litre etil alkol, 3 bin kilo tütün ve paketleme ile şişelemede kullanılacak ekipmanlar ele geçirildi. Ayrıca aynı operasyonda çok miktarda kaçak nargile tütünü de ele geçirilirken 2'si yabancı uyruklu 5 şahıs gözaltına alındı. - İZMİR