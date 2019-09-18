Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçak alkol ve tütün operasyonu
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İzmir'de kaçak alkol ve tütün operasyonu

1 saat önce

İzmir Menemen'de düzenlenen kaçak alkol ve tütün operasyonu kapsamında yaklaşık 7 bin 700 litre etil alkol, 3 bin kilo tütün ve paketleme ile şişelemede kullanılacak ekipmanlar ele geçirildi.

İzmir'de kaçak alkol ve tütün operasyonu, System.String[]

İzmir Menemen'de düzenlenen kaçak alkol ve tütün operasyonu kapsamında yaklaşık 7 bin 700 litre etil alkol, 3 bin kilo tütün ve paketleme ile şişelemede kullanılacak ekipmanlar ele geçirildi.


İzmir'in Menemen ilçesinde, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kaçak alkol ve tütün operasyonunda yaklaşık 7 bin 700 litre etil alkol, 3 bin kilo tütün ve paketleme ile şişelemede kullanılacak ekipmanlar ele geçirildi. Ayrıca aynı operasyonda çok miktarda kaçak nargile tütünü de ele geçirilirken 2'si yabancı uyruklu 5 şahıs gözaltına alındı. - İZMİR

Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
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