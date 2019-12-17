İzmir'de kaçak avcıların korkulu rüyası: 'Reisbey' - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kaçak avcıların korkulu rüyası: 'Reisbey' - Son Dakika

İzmir'de kaçak avcıların korkulu rüyası: 'Reisbey'

6 saat önce

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, 2019 yılında Reisbey kontrol teknesi tarafında yapılan yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim sonucunda 183 bin 585 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

İzmir'de kaçak avcıların korkulu rüyası: 'Reisbey', System.String[]

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, 2019 yılında Reisbey kontrol teknesi tarafında yapılan yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim sonucunda 183 bin 585 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.


Halk arasında "Sarı Kuş" olarak bilinen 2015 yılından beri aktif olarak görev yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bağlı "Reisbey" kontrol teknesi, kaçak avcıların korkulu rüyası oldu. Yapılan kontrol ve denetimler sırasında; ruhsatlı ve ruhsatsız tekne ile Ege Bölgesinde kullanılması tamamen yasak olan av aracı algarna kullanarak yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapan teknelere cezalar kesildi, ürünlere el konuldu. Ayrıca, canlı olan ürünler denize iade edildi ve teknelerin kaçarken bıraktıkları algarnalar denizde bulunarak çıkarıldı.


Çift jet motorlu, gece görüşüne sahip termal kamera sistemli "Reis Bey" teknesinin, tecrübeli denetim elemanlarıyla 24 saat görev başında olduğu ifade edildi.


Ekiplerin, kontrol ve denetimlerin denizde Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına Bağlı Sahil Güvenlik Unsurları, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü kontrol tekneleri, karada il-ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, il-ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler ile koordineli olarak gerçekleştirdikleri bildirildi.


183 bin 585 TL ceza


Öte yandan, 2019 yılında Reisbey kontrol teknesi tarafında yapılan yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik 321 adet denetim sonucunda 183 bin 585 TL tutarında 127 adet idari para cezası uygulandığı, 87 adet av aracına (algarna takımı, trol ağı, gırgır ağı, ırgat vs) görevliler tarafından el konulduğu da açıklandı. Öte yandan, bin 700 kg deniz patlıcanına da el konularak denize iade edildi. - İZMİR

Balıkçılık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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