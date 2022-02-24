İzmir'de kaçak avlanan bir kişiye, 24 bin 677 lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kaçak avlanan bir kişiye, 24 bin 677 lira ceza kesildi

24.02.2022 02:54
İzmir'de kaçak avlanan bir kişiye, 24 bin 677 lira ceza kesildi

İzmir'in Urla ilçesinde kaçak yollarla avlandığı tespit edilen bir kişiye 24 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Urla ilçesinde kaçak yollarla avlandığı tespit edilen bir kişiye 24 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zeytinalanı Altınoluk restoran yakınlarında, yasak olmasına rağmen dalış yapanlar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda bir kişinin kaçak avladığı 50 kilogram deniz patlıcanı, 4 adet aparatsız dalış tüpü, 2 adet aparatlı 18 kilogram dalış tüpü ve yeleği, 2 adet kırmızı renkli pilli şamandıra, 1 çift dalış paleti, 1 adet kurşun ağırlık ele geçirildi.

Ekipler tarafından kaçak avlandığı tespit edilen O.A. isimli şüpheliye 24 bin 677 lira idari para cezası kesilirken, ele geçirilen deniz patlıcanları doğal yaşam alanlarına bırakıldı. - İZMİR

İzmir'de kaçak avlanan bir kişiye, 24 bin 677 lira ceza kesildi

YORUMLAR
500
İzmir'de saka kuşu avlayan şahsa 41 bin 45 TL para cezası kesildi İzmir'de saka kuşu avlayan şahsa 41 bin 45 TL para cezası kesildi Kamyonun çarpıp kaçtığı kişi olay yerinde can verdi Kamyonun çarpıp kaçtığı kişi olay yerinde can verdi

Para Cezası, Hisarcık, İzmir, Urla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kaçak avlanan bir kişiye, 24 bin 677 lira ceza kesildi - Son Dakika


Son Dakika
01:06 ABD, Ukrayna'ya asker desteğinde bulunacak mı? Beyaz Saray'ın, yol haritası açıklandı
01:02 Benfica stadında gol yağmuru! Ajax, maçının kazananı çıkmadı
00:57 Nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı!
00:47 Twerk yaptığı ayının saldırısına uğrayan kız büyük korku yaşadı
00:31 Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti
23:48 Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü
23:46 Ukrayna parlamentosu kararı kabul etti! Ülkede gece yarısından itibaren başlayacak OHAL uygulanacak
23:44 Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet
23:10 AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyadan "Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu" dedi, binlerce yorum geldi
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 03:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de kaçak avlanan bir kişiye, 24 bin 677 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement