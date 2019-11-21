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İzmir'de kaçak cep telefonu operasyonu

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İzmir'de kaçak cep telefonu operasyonu, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında Küçükpark bölgesinde bir kargo şubesi önünde farklı markalara ait 12 cep telefonu ve şarj aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili T. Ö, B.Ö. ve T.Ö'ye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi.

Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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