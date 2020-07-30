İzmir'de kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 3 bin 197 cinsel performans artırıcı olduğu öne sürülen hap ve jel ile 3 bin 268 zayıflama ürünü ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Aktar olarak faaliyet gösteren bir iş yerine yapılan baskında, kaçak olarak ülkeye sokulmuş 3 bin 197 performans artırıcı hap ile jel ve 3 bin 268 zayıflama ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.