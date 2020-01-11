İzmir'de kaçak göçmen faciası: 8'i çocuk 11 ölü - Son Dakika

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İzmir'de kaçak göçmen faciası: 8'i çocuk 11 ölü
6 saat önce
İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.
(İHA)
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