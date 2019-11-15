Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçak göçmen operasyonu: 39 şahıs yakalandı
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İzmir'de kaçak göçmen operasyonu: 39 şahıs yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde bir kamyonet kasası içerisinde 39 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İzmir'de kaçak göçmen operasyonu: 39 şahıs yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde bir kamyonet kasası içerisinde 39 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Dikili'nin Bademli ilçesinde sürdürdüğü devriye faaliyetleri sırasında bir araçtan şüphelendi. Araçta yapılan arama çalışmalarında 39 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için araçta bekledikleri tespit edilirken araç sahibinin Jandarma ekiplerini fark edip kaçtığı belirtildi.


Yakalanan 39 düzensiz göçmenden yetişkin olan 16'sına toplam 56 bin 784 TL idari yaptırım, düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan araca ise bin 902 TL idari yaptırım uygulandığı açıklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
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