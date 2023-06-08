İzmir'de kaçak göçmenler minibüste çıkan yangın sonrası ormana kaçtı - Son Dakika
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İzmir'de kaçak göçmenler minibüste çıkan yangın sonrası ormana kaçtı

08.06.2023 22:15

Buca ilçesinde seyir halindeki kapalı kasa minibüste çıkan yangın nedeniyle onlarca düzensiz göçmen ormana kaçtı. Polis takibi sonucu 8 kaçak göçmen yakalanırken, 4 organizatör şüphelisi tutuklandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'de dün akşam saatlerinde Buca otoyolunda seyir halindeki kapalı kasa minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü, aracı yolun orta kısmındaki refüjde durdurdu. Kısa sürede dumanla kaplanan minibüsten aralarında çocukların da bulunduğu onlarca göçmen inerek, araç trafiğinin yoğun olduğu otoyolda tehlikeli bir şekilde yolun kenarına doğru koştu. Şans eseri herhangi bir kazanın yaşanmadığı olay sırasında yol kenarına ulaşan kaçak göçmenler ormana girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen mikser aracı yanan minibüsün yakınında durdu ve su sıkarak araç yangınına müdahalede bulundu.

8 GÖÇMEN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle minibüsteki yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise ormana kaçan 8 düzensiz göçmen yakaladı. Toplam, 115 bin 280 lira idari para cezası uygulanan göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı ve kaçak göçmenlerin dumanla kaplı kapalı kasa minibüsten inerek ormana doğru kaçtığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 4 organizatör şüphelisi kişiyi tespit etti. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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