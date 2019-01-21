Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kaçak Hap Operasyonu

İzmir'de Kaçak Hap Operasyonu

41 dakika önce

İzmir'de bir iş yerinde 17 bin 400 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

İzmir'de Kaçak Hap Operasyonu, System.String[]
İzmir'de bir iş yerinde 17 bin 400 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki bir iş yerine cinsel gücü artırıcı ürünler getirileceği bilgisi üzerine bölgede önlem aldı.

Söz konusu adres önüne gelen bir kamyonetteki aramada yurt dışından kaçak olarak getirildiği tespit edilen 17 bin 400 hap ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.İ. hakkında, "kaçakçılık ve halk sağlığını tehdit" suçlarında işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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