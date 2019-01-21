İzmir'de Kaçak Hap Operasyonu
41 dakika önce
İzmir'de bir iş yerinde 17 bin 400 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.
İzmir
'de bir iş yerinde 17 bin 400 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova
ilçesi Yeşilova
Mahallesi'ndeki bir iş yerine cinsel gücü artırıcı ürünler getirileceği bilgisi üzerine bölgede önlem aldı. Söz
konusu adres önüne gelen bir kamyonetteki aramada yurt dışından kaçak olarak getirildiği tespit edilen 17 bin 400 hap ele geçirildi. Araç
sürücüsü A.İ. hakkında, "kaçakçılık ve halk sağlığını tehdit" suçlarında işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: AA
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